Çin'de otel çöktü, zamana karşı yarış başladı! Ölü, yaralılar ve enkaz altında kalanlar var

Alınan bilgilere göre Çin'in Suzhou şehrinin Wujiang Bölgesi'ndeki Songling Kasabasında bulunan Four Seasons Kaiyuan isimli otel öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Binanın çökmesi sonucu 1 kişi olayda hayatını kaybetti. Birkaç kişinin de yaralandığı ifade edilirken 15 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.

Kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.