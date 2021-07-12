Çin'de otel çöktü, zamana karşı yarış başladı! Ölü, yaralılar ve enkaz altında kalanlar var
Çin'in Suzhou şehrindeki Four Seasons Kaiyuan isimli otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre Çin'in Suzhou şehrinin Wujiang Bölgesi'ndeki Songling Kasabasında bulunan Four Seasons Kaiyuan isimli otel öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Binanın çökmesi sonucu 1 kişi olayda hayatını kaybetti. Birkaç kişinin de yaralandığı ifade edilirken 15 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.
Kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
One person is dead, seven are injured & 12 missing after a hotel in Suzhou, a city in eastern China's Jiangsu province, collapsed on Monday afternoon.#China— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ? (@W0lverineupdate) July 12, 2021
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