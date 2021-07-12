Aşkın Tarifi 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 6. bölüm canlı izleMariama isminin anlamı nedir, Mariama ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kahraman Babam 6. bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 6. bölüm canlı izleTuzlalı sporculardan büyük başarı! Boks Şampiyonası'na damga vurdularCep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyorDGS'de büyük skandal: Sınav iptal mi edildi? Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday gözaltına alındı!Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları! Hasarlı binalar yıkılıyorÇin'de otel çöktü, zamana karşı yarış başladı! Ölü, yaralılar ve enkaz altında kalanlar varMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Pilot uygulamalar tamam! Yakında tüm Türkiye'de...12 Temmuz 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Çin'de otel çöktü, zamana karşı yarış başladı! Ölü, yaralılar ve enkaz altında kalanlar var

Çin'de otel çöktü, zamana karşı yarış başladı! Ölü, yaralılar ve enkaz altında kalanlar var

Çin'in Suzhou şehrindeki Four Seasons Kaiyuan isimli otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre Çin'in Suzhou şehrinin Wujiang Bölgesi'ndeki Songling Kasabasında bulunan Four Seasons Kaiyuan isimli otel öğle saatlerinde  henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Binanın çökmesi sonucu 1 kişi olayda hayatını kaybetti. Birkaç kişinin de yaralandığı ifade edilirken 15 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.

Kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT