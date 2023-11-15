Çin'den İsrail'e çok sert nükleer uyarı! 'Son derece sorumsuzca ve rahatsız edici'

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ile günlerdir bombalayarak binlerce sivillerin katletmesi ve bu yetmezmiş gibi İsrailli bakanın Gazze'ye "nükleer bomba atalım" açıklamasına Çin'den çok sert tepki gelerek İsrail'e nükleer resti çekti.

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Çin'den İsrail'e çok sert nükleer uyarı! 'Son derece sorumsuzca ve rahatsız edici' 1

"ÇİN'DEN İSRAİLE NÜKLEER REST"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki günlük basın toplantısında, BM personelini hedef alan saldırı nedeniyle "şok içinde olduklarını" ve "şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Saldırılarda hayatını kaybeden tüm BM personelinin yasını tuttuklarını belirten Sözcü Mao, "Şiddet, gerçek güvenliği sağlayamaz. Güç kullanmak kalıcı barışı getirmez." ifadelerini kullandı.

Mao, BM personelinin güvenliğinin etkin şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Taraflara uluslararası hukuka uyma ve BM Genel Kurulunun 27 Ekim'de aldığı kararı uygulama çağrısı yapan Mao, çatışmaya derhal son verilerek daha büyük bir insani felaketin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

NÜKLEER KONUSUNDA TEPKİ

Açıklamasında İsrailli bazı yetkilierin bir süre önce Gazze Şeridi’ne nükleer atılması yönündeki söylediklerine de değinen Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Çin’in bu tür açıklamalar karşısında şok olduğunu ve endişelerini dile getirdiğinin altını çizdi.

Geng bu hususa ilişkin şu ifadelere yer verdi:

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