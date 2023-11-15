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Çin'den İsrail'e çok sert nükleer uyarı! 'Son derece sorumsuzca ve rahatsız edici'
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ile günlerdir bombalayarak binlerce sivillerin katletmesi ve bu yetmezmiş gibi İsrailli bakanın Gazze'ye "nükleer bomba atalım" açıklamasına Çin'den çok sert tepki gelerek İsrail'e nükleer resti çekti.
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