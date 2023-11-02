Çin'den İsrail'e çok sert tepki! 'Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez'

İsrail'in günlerdir Gazze'yi bombalayarak çocuk kadın yaşlı demeden sivil insanları katletmesine Çin'den çok sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.

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Çin'den İsrail'e çok sert tepki! 'Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez' 1

SON DAKİKA | Katliamcı İsrail'e Çin'den çok sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi.

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Çin'den İsrail'e çok sert tepki! 'Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez'
Çin'den İsrail'e çok sert tepki! 'Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez'
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