Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz patlaması: En az 11 kişi hayatını kaybetti! Çin'in Hubei eyaletindeki Şıyen kentinde meydana gelen olayda, doğal gaz hattında bir patlama gerçekleşti. Yetkililerin açıklamasına göre olayda en az 11 kişi hayatını kaybederken 37 kişinin de ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.

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Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz hattında patlama meydama geldi. Sebebi henüz öğrenilemeyen olayda, en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. 144 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Yetkililer tarafından yağılan açıklamada, Hubei'ye bağlı Şıyen kentindeki bir yerleşim yerinde yerel saatle 06.30'da doğal gaz hattında patlama gerçekleştiği ifade edildi. Patlamada, en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 37 kişi dahil patlamadan etkilenen 144 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Ölümcül kazaların sıklıkla görüldüğü Çin'de yetersiz güvenlik önlemleri eleştiri konusu olurken, ülkenin doğusundaki Çingdao şehrinde 2013'te petrol borusundaki sızıntı sebebiyle oluşan patlamada 35 kişi, Tiencin kentindeki limanda 2015'te kimyasalların bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamalarda ise 173 kişi hayatını kaybetmiş ve 798 kişi yaralanmıştı. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü