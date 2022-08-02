Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkentinde bulunan Havaalanına indi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!

Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songşan Havaalanı'na iniş yaptı.

İniş öncesinde Japonya'daki ABD askeri üssünde de 13 uçak havalandı. Uçaklardan 8'i savaş uçağı, 5'i ise tanker uçağı. Uçakların Pelosi'nin uçağına eşlik ettikleri belirtildi. Pelosi'nin güvenliğini sağlamak içinse 300 kolluk kuvveti görev yapacak.

Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!

UÇAKSAVAR FÜZELERİNİN KAPAKLARI KALDIRILDI

Taipei gazetesi Ziyu Shibao'nun haberine göre, Pelosi'nin ineceği Songshan Havalimanında uçaksavar füzelerin kamuflaj kapakları kaldırıldı.

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