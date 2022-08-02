Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!

Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songşan Havaalanı'na iniş yaptı.

İniş öncesinde Japonya'daki ABD askeri üssünde de 13 uçak havalandı. Uçaklardan 8'i savaş uçağı, 5'i ise tanker uçağı. Uçakların Pelosi'nin uçağına eşlik ettikleri belirtildi. Pelosi'nin güvenliğini sağlamak içinse 300 kolluk kuvveti görev yapacak.

UÇAKSAVAR FÜZELERİNİN KAPAKLARI KALDIRILDI

Taipei gazetesi Ziyu Shibao'nun haberine göre, Pelosi'nin ineceği Songshan Havalimanında uçaksavar füzelerin kamuflaj kapakları kaldırıldı.