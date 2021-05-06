Çin'in uzaya fırlattığı roket, Türkiye'ye de düşebilir! İstanbul ve Ankara tehlikede

Koronavirüs salgının çıkış noktası olan Çin, yine dünyanın başını ağrıtacak bir gelişmeye imza attı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, Çin’in 29 Nisan’da ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü Long Marck 5B tipi roketle fırlattı. 22 ton büyüklüğündeki roketin kontrolden çıktığı ve dünyaya düşeceği duyuruldu. Roketin nereye düşeceği henüz bilinmezken roketin bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğu kaydedildi.

ROKET NEREYE DÜŞECEK?

İrtifa kaybeden ve saatte 27 bin km hızla yörüngede ‘dolaşan’ roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceği ifade ediliyor. Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi insan çoğunluğunun fazla olduğu şehirler de bulunuyor.

YERLEŞİM YERİNE DÜŞEBİLİR

Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini söylüyor.

ÇİNLİLERİN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR

Öte yandan roketi atan Çin, konuya ilişkin sessizliğini ise korumayı sürdürüyor. Çin yerel medyasında bu konuda haberlere yer verilmezken resmi makamlardan bir açıklama ise yapılmadı.

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet

Çin'den panik yaratan açıklama! Fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor