Çinli virolog Dr Li-Meng Yang'dan çarpıcı koronavirüs açıklaması: "Doğal olarak oluşan bir patojen değil, sınırsız bir biyolojik silahtır"

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 172 milyondan fazla kişiye bulaşan 3 milyon 718 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgının çıkış noktası konusunda iddialar konuşulmaya devam ediyor.

FAUCİ'Yİ SUÇLADI

Koronavirüsün laboratuvardan sızdığını öne süren ilk kişilerden biri olan Çinli virolog Dr Li-Meng Yang, Ocak 2020'den beri ABD'deki COVID-19 pandemisine müdahale eden Beyaz Saray Coronavirus Görev Gücünün önde gelen üyelerinden biri olan Dr. Anthony Fauci'nin bu iddiaları bildiğini ve sakladığını öne sürüyor.

Jang yaptığı açıklamada," Bu insanlar ne olduğunu biliyorlardı ama Çin Komünist Partisi ve kendi çıkarları için saklanmayı seçtiler" dedi.

İLK VAKADAN SONRA FAUCİ'Yİ BİLGİLENDİRDİLER

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre 1 Ocak 2020'de, ilk virüs vakalarının tespit edilmesinden kısa bir süre sonra, Scripps Araştırma Enstitüsü'nde bir immünolog olan Dr. Kristian Anderson'ın, virüsün bazı özelliklerinin potansiyel olarak insan yapımı olabileceğini söyleyen bir e -postayı Fauci'ye gönderdi.

YARASALARDAN ÇIKTIĞI SÖYLENDİ

Fauci'de yardımcısı Hugh Auchincloss'a acil bir e-posta göndererek, iliştirdiği 'baric, shi ve diğer doğa tıbbı SARS işlev kazanımı' başlıklı bir belgeyi gözden geçirmesini istedi. Mailin içeriği tam olarak bilinmese de Fauci, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada virüsün Çin'deki yarasalardan çıktığına inanıldığını söylemişti.

"DOĞAL OLARAK OLUŞAN BİR PATOJEN DEĞİL"

Dr. Yang koronavirüsün kökenleri hakkında geçtiğimiz yıl iki ve bu yıl bir olmak üzere toplam üç rapor yayımladı. 31 Mart'taki raporunda ise," COVID-19'un etken maddesi, doğal olarak oluşan bir patojen değil, sınırsız bir biyolojik silahtır. Bu, Çin Komünist Partisi (ÇKP) hükümetinin biyolojik silah programının bir ürünüdür, ağı sadece ÇKP bilim adamlarını değil, aynı zamanda bazı denizaşırı bilim adamlarını ve organizasyonlarını da içeriyor.' ifadelerini kullandı.

Ayrıca ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği Vuhan'daki vahşi hayvan pazarının, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne 20 kilometre uzakta bulunması da dikkat çekiyor.