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  3. Cinnet geçiren baba, pompalı tüfekle 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti!

Cinnet geçiren baba, pompalı tüfekle 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti!

Bayburt’un Yakupabdal köyünde çobanlık yapan 35 yaşındaki Erdoğan Acar ilkokula giden iki çocuğunun velayetinin boşandığı eski eşine verilmesinin ardından cinnet geçirdi. Gece yarısı eline aldığı pompalı tüfekle önce iki çocuğunu vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

Cinnet geçiren baba, pompalı tüfekle 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti!

Bayburt’un Yakupabdal köyünde yaşanan acı olayda, eşinden boşanan Erdoğan Acar  ilkokula giden çocuklarının velayetinin anneye verilmesinin ardından cinayet işledi.

Dün gece evinde pompalı tüfekle iki çocuğunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Acar, ardından kendine ateş etti. 

''SES DUYMADIK''

Gece ses duymadıklarını söyleyen komşular sabah ancak olayın farkına vardıklarını ve jandarmaya haber verdiklerini belirttiler.

Baba ve çocukların cansız bedeni ile karşılaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. Köyün nüfusuna kayıtlı olan Erdoğan Acar isimli vatandaşın köyde çobanlık yaptığı öğrenildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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