Cinsel içerikli mesajlar Pelin Öztekin'i çıldırttı: İfşa etti!

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden ünlü oyuncu babasını kaybını henüz yeni yeni atlatarak sosyal medyada daha aktif olmaya başladı. Sosyal medyada bir takipçisi tarafından gelen cinsel içerikli mesajlara daha fazla katlanamayan Öztekin, sosyal medya hesabından gelen mesajı ifşaladı.

"SAPIKLIĞINDA BOĞUL"

Ünlü oyuncunun attığı fotoğraflara bir erkek takipçisinin, "Yalarım" ve benzeri tarzda cinsel içerikli mesajlar atmasına artık dayanamayan Pelin Öztekin mesajları "Sapıklığında boğul" diyerek hesabının hikaye kısmında paylaştı. Sinirlerine hakim olamayan Öztekin "Bir bitmeniz" diye isyan etti.