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Cinsel ilişki videosunda karısını gördüğünü iddia etti ve canlı yayında izletti! Sunucu Fulya Öztürk utançtan seyredemedi

'Fulya ile Umudun Olsun' utanç verici anlara sahne oldu. Cinsel içerikli bir video izleyen Celal Bilgin videoda eşini gördüğünü iddia etti. Bu iddiayı kanıtlamak amacıyla da söz konusu videoyu sunucu Fulya Öztürk ve konuklara izletmeye çalıştı. Öztürk utancından videoya bakamazken, konuklar da şaşkına döndü.

Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya İle Umudun Olsun programı FOX TV'de yayınlanıyor. Programda benzerine az rastlanacak bir olay yaşandı. Celal Bilgin isimli genç, izlediği cinsel içerikli videoda eşini gördüğünü iddia etti. Bilgin, programa başvuru yaparak çocuğuna DNA testi yapılmasını istedi.

 

 

VİDEOYU SUNUCU VE KONUKLARA İZLETMEYE ÇALIŞTI

Celal Bilgin eşiyle internetten tanışmış ve 18 ay sonra evlenmişti. Çiftin bir de çocukları bulunuyor. Videodaki kişinin eşi olduğunu vücudunda bulunan ameliyat izinden anladığını söyleyen Bilgin, iddiasını kanıtlamak amacıyla videoyu sunucu Fulya Öztürk ve konuklara izletmeye çalıştı. Bu uğraş stüdyoda ilginç anlara neden oldu.

Cinsel ilişki videosunda karısını gördüğünü iddia etti ve canlı yayında izletti! Sunucu Fulya Öztürk utançtan seyredemedi

SUNUCU FULYA ÖZTÜRK GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİ

Stüdyodaki konuklar bu duruma oldukça şaşırırken sunucu Fulya Öztürk ise görüntülere bakamadı. Programın psikoloğu olan Esra Ezmeci ise videonun herkes tarafından çekilebilecek bir görüntü olmadığını belirtti.

Cinsel ilişki videosunda karısını gördüğünü iddia etti ve canlı yayında izletti! Sunucu Fulya Öztürk utançtan seyredemedi

ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN BÖYLE SİTELERE GİRMİŞ

Böyle içeriklerin peşinde olup olmadığının Avukat Handan Bakbak tarafından sorulması üzerine, Bilgin peşinde olmadığını sadece olabileceğini düşündüğü için sürekli böyle sitelerden takip ettiğini belirtti.


 

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