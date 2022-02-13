Cinsel istismar içinde geçen gençlik yılları! Hamile kaldığında kendisine yapılanları anlattı

Joanne Phillips isimli kadın İngiltere'nin Telford kentinde yaşıyordu. Phillips 12 yaşından 19 yaşına kadar başından geçen korkunç olayları bir kitapta bir araya getirdi. 12 yaşından itibaren kendisine tecavüz edilmeye başlandığını belirten Phillips 19 yaşına bastığında ise zorla fuhuşa maruz kaldığı esnada hamile kaldığını ifade etti. Joanne ayrıca, kendisini fuhuşa sürükleyen kişinin karnına arbalet dayayarak kürtaj olmasını söylediğini belirtti.

EN ZORUNU AÇIKLADI

Joanne Phillips şu an 40 yaşında. Başına gelenlerin iğrenç ve kendisi için çok zorlayıcı olduğunu belirten Phillips, "İnsanlar beni bir kurban olarak değil de parayla çalışan biri olarak gördü, beni en çok üzen bu oldu" kelimelerini kullandı.

İSTİSMAR GÖLGESİNDE GEÇEN GENÇLİK

Phillips 12 yaşındayken okulda başlayan tecavüz zincirinin, 17 yaşında tekrar meydana geldiğini; bu tarihten sonra ise annesi işte olduğunda eve gelen adamların kendisine saldırdığını belirtti. 19 yaşında kurtarılıncaya dek ülke genelinde fuhuş zorlamasıyla karşı karşıya kaldı. Hamile olunca da tehditler gördü.