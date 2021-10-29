Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu! "Dilini ağzıma soktu!"

Olay, 5 Temmuz günü Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Ö. isimli bir şahıs. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla sohbet etti. Ardından kızın omzuna elini atarak kimsenin olmadığı bölgeye götüren Murat Ö. burada kızı öpmeye çalıştı. Kızın arkasından gelen 7 yaşındaki ağabeyi kardeşiyle birlikte olanları ailesine anlatınca, Murat ö. aile tarafından yakalandı.

MAHALLELİ TARAFINDAN DAYAK YEDİ

Mahalleli tarafından dayak yiyen Murat Ö,'nün kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunanların şikayetiyle gözaltına alınan Murat Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAVAYA CEZAEVİNDEN DAHİL OLDU

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı soruşturmanın sonucunda Murat Ö. hakkında 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Taraf avukatları ile kız çocuğu ve ailesinin katıldığı duruşmaya sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile dahil oldu.

"YANAĞINDAN MAKAS ALDIM"

Mahkemede savunma yapan Murat Ö., “Ben olay günü sokaktan geçiyordum. Çocuklar da oyun oynuyordu. Yanlarından geçerken iddiaya konu kız çocuğuyla birlikte 10 adım yürüdük. Ben kız erkek fark etmez bütün çocukları çok severim. O yüzden kızın yanağından makas aldım. Sonra abisi ‘sapık var’ diye bağırınca ne olduğunu anlamadım. Herkes bana saldırdı. İddia ettikleri gibi kimseyi öpmedim, taciz etmedim" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK KIZ VE AĞABEYİ BENZER İFADELER VERDİ

Duruşmada salonun boşaltılmasının ardından ifadesine başvurulan 5 yaşındaki kız çocuğu, sanığın kendisini öptüğünü ve dilini ağzına soktuğunu, daha sonra bölgeye ağabeyinin gelmesiyle kendisini bıraktığını, o kişi gidince de ağzını temizlediğini söyledi. Kızın ağabeyinin de benzer şekilde ifade verdiği duruşmada olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine başvuruldu.

DAVA DOSYASI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Savcı, izlenen görüntülerde kız çocuğunun ağzını temizlediği anlara dikkat çekerek, suçun, ‘Çocuğa nitelikli cinsel istismar’ olduğunu belirtti ve yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için mütalaa verdi. Savcının bu talebini kabul eden mahkeme hakimi, görevsizlik kararı ile dava dosyasını ağız ceza mahkemesine yolladı.