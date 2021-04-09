Cinsel saldırı ve ölümle tehdit edilen Dilan Koç gözyaşları içinde yardım istedi: Ben ölmek istemiyorum

Vatandaşların sesini duyurduğu sosyal medya platformu Twitter'da Dilan Koç isimli genç kadın yaşadığı zorlu günleri anlatarak sesinin duyurulmasını istedi. Çektiği videoda gözyaşlarıyla ölümle ve cinsel saldırı ile tehdit edildiğini ifade eden Koç, sosyal medya kullanıcılarının kendisine ses olmasını istedi.

Dilan Koç çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim. İki gündür tehdit görüyorum bütün Alanç ailesi beni tehdit ediyor. Sidar Alanç, Ayşe Alanç, seni öldürüp, parçalarını bölüp, tecavüz edip ormana atacağız diyorlar. Daha birçok kelime kullanıyorlar," Senin baban yok." Evet arkadaşlar benim babam yok, öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana baba olun, bana aile olun, siz bana kardeş olun. Siz benim sesimi duyurun, Ben ölmek istemiyorum. Ben diğer kadınlar gibi ölmek istiyorum. Ben öldükten sonra benim sesimi duyurmanıza gerek yok. Bana şuan yardımcı olun. Biz Siirtliyiz, sen bize hiçbir şey yapamazsın diyor bu insanlar. Ben hiçbir şey diyemiyorum siz bana yardım edin."

İşte o video;

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DİLAN KOÇ'A SES OLDU

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Dilan Koç'a destek olmak için #dilankocyalnızdeğildir etiketi ile paylaşımda bulundular.