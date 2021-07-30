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  3. Cinsel taciz iddiasıyla dayak yedi, kaçarken beton zemine düştü

Cinsel taciz iddiasıyla dayak yedi, kaçarken beton zemine düştü

Malatya'da bir restoranda müşteriler arasında cinsel taciz iddiasıyla kavga çıktı. Şiddet gördükten sonra kaçmaya çalışan şahıs, 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Şahıs ağır yaralandı.

Cinsel taciz iddiasıyla dayak yedi, kaçarken beton zemine düştü

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde bir restoranda iddiaya göre 4 kişilik bir aile üyeleri ile E.D. arasında taciz iddiasıyla kavga çıktı. Kavgada darbedilen E.D. restoranın bayanlar tuvaletine kendini kilitledi. Tuvaletin kapıları kırılarak dışarı çıkarılan E.D. can havliyle kaçmaya çalıştı.

Cinsel taciz iddiasıyla dayak yedi, kaçarken beton zemine düştü

6 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Kaçmaya çalışırken restoranın 6 metre yüksekliğindeki duvarından beton zemine düştü. İşletme görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.D. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan E.D' nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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