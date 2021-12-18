Cinsel taciz iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle ifade vermeye gitti! Ece Ronay'a suç attı! "Sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni..."

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay arasındaki taciz tartışması, magazin gündeminde günlerce konuşulan konular arasına girmişti.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek, Erbil'in "Bu akşam yanında uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın." gibi WhatsApp gönderilerini paylaşmıştı.

TACİZ İDDİASINI İNKAR ETMİŞTİ

Ünlü şovmen ise, bağlandığı canlı yayın programında iddiaları reddederek asla taciz etmediğini söylemişti.

Ece Ronay da canlı yayında konuşulanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, "Kimse beni tehdit edemez, ben susmuyorum." demişti.

SAVCIYA İFADE VERDİ

Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Yaklaşık yarım saat ifade veren Erbil, sonrasında savcılıktan çıktı.

Taciz iddiaları üzerine savcılıkta ifade veren Erbil'in “Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim” dediği öğrenildi.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, ‘İyi bayramlar’ diyen Erbil, sonrasında adliyeden ayrıldı.