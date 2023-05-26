CKD' Başkanı Tülin Oygür: "Kadınlar üzerinden yürütülen yalan kampanyalarıyla seçim kazanılamaz"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması öncesi bazı kadın örgütlerinin "Erdoğan kazanırsa nefessiz kalırız" şeklinde algı çalışması yürüttüğünü kaydetti.

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CKD' Başkanı Tülin Oygür: "Kadınlar üzerinden yürütülen yalan kampanyalarıyla seçim kazanılamaz"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, "Millet İttifakı adayı cumhurbaşkanı olmazsa kadınlar evlere kapatılır, kadın hakları son bulur, kadına şiddet ve cinayetler artar" diyenlerin milletin aklıyla alay ettiğini belirtti.

"ALGI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR"

Tülin Oygür, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması öncesi bazı kadın örgütlerinin "Erdoğan kazanırsa nefessiz kalırız" şeklinde algı çalışması yürüttüğünü kaydetti.

CKD' Başkanı Tülin Oygür: "Kadınlar üzerinden yürütülen yalan kampanyalarıyla seçim kazanılamaz"

"KORKU SALMAYA YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde Meclis çoğunluğunu kazanamayan Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanlığını alabilmek için kadınlar üzerinden akla zarar yalan kampanyalarına başladığını anlatan Oygür, şu görüşleri aktardı:

"Kadınlar üzerinden yürütülen yalan kampanyalarıyla seçim kazanılamaz. Telaşlarında haklıdırlar, Türk milletinin emperyalizme karşı duruşuna toslamışlardır. Bu toslamanın etkisiyle ne kadar milliyetçiliklerini hatırlasalar da bunun ilkesel olmadığını, geçici olduğunu ortalığa saçtıkları emperyalist yeni yalanlarla göstermektedirler. 'Şeriat geliyor, nefessiz kalacağız.' gibi korkuları salmaya ve yaymaya çalışanlar, bizim çok iyi bildiğimiz, kadın mücadelesinde sürekli karşı karşıya geldiğimiz, Batı emperyalizminin güdümünde, kadına ve erkeğe düşman, devlete düşman, aile kavramına düşman, LGBT’yi dayatmaktan başka işi olmayan, milli kültürümüzü, milli birliğimizi hedef alan malum yapılardır."

Batı kaynaklı fonlarla satın alınmış bu yapıların, "Millet İttifakı adayı cumhurbaşkanı olmazsa Türkiye’ye şeriat gelir, kadınlar evlere kapatılır, kadın hakları son bulur, kadına şiddet ve cinayetler artar" diyerek milletin aklıyla alay etmeye çalıştığını belirten Oygür, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin önünde büyük bir yol ayrımı bulunmaktadır. Seçmenlerin yarısını oluşturan kadınlarımız 28 Mayıs seçiminde yapacakları oy tercihiyle Türkiye'nin yolunu bulmasında belirleyici olacaktır. Siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir kadınımız emperyalist Amerika'nın yalanlarına teslim olmayacak, Amerika'nın iktidar planlarında rol almayacaktır. Cumhuriyet kadınları, Amerikan emperyalizminin kuyruğuna takılmışlarla PKK ile FETÖ ile HDP ve sahte solcularla kadını aşağılayanlarla aynı iktidarı paylaşma ihtimalinin onursuzluğunu kabul etmeyeceklerdir."

KAYNAK: AA

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