Club Brugge - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Club Brugge ile Manchester City karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Club Brugge - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Belçika temsilcisi Club Brugge ile İngiltere temsilcisi Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Club Brugge - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar... CLUB BRUGGE - MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Club Brugge - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Brugge'da, Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak. CLUB BRUGGE - MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Club Brugge - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Club Bruggemanchester cityŞampiyonlar ligi