Son dakika | Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktıCNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, gözyaşlarıyla anlattı: Küçücük bir kız çocuğu...Nuray Sayarı günlük burç yorumları | 17 Ekim Cumartesi günlük burç yorumlarıAnnesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi!Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ateş püskürdü: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğizTürkiye'nin ilk yerli balonları Kapadokya'daMeteoroloji uyardı! Marmara Bölgesi ve o illerimizde sağanak etkili olacakÇok acı görüntüler... Katil Ermenistan Gence ve Mingeçevir'de sivilleri hedef aldı: 12 ölü, 40 yaralıBakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerini gezerek esnaf ziyaretlerinde bulunduPolisin dikkati itfaiyenin anında müdahalesi Çorum'u felaketten kurtardı
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, gözyaşlarıyla anlattı: Küçücük bir kız çocuğu...

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, gözyaşlarıyla anlattı: Küçücük bir kız çocuğu...

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği hain saldırının ardından olay yerine giden CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk yaşananlar karşısında canlı yayında gözyaşlarını hakim olamadı.

Katil Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füzeli saldırının ardından olay yerine giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, olay yerinde yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Fulya Öztürk yaşanan o anları şu cümlelerle anlattı:

"Biz Halil'le gerçekten çok kötü olduk. Küçücük bir kız  çocuğu, şimdi bir kadın daha çıkarıldı. Yaşıyor öyle gördük. Umarız hayati tehlikesi yoktur. Askerler hassas burunlu köpeklerle bölgede. Sedyelerin biri gidiyor, biri geliyor. Zannediyorum bu enkazın altında söylenene göre 60-70 kişinin olduğu söyleniyor. Çünkü 4-5 tane 5 katlı bir binadan bahsettiler insanların uyuduğu bir vakitte. "

NE OLMUŞTU?

Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen hain füze saldırısında 2'i çocuk 13 çocuk yaşamını yitirdi, 40'dan fazla kişi ise yaralandı.

Çok acı görüntüler... Katil Ermenistan Gence ve Mingeçevir'de sivilleri hedef aldı: 12 ölü, 40 yaralıÇok acı görüntüler... Katil Ermenistan Gence ve Mingeçevir'de sivilleri hedef aldı: 12 ölü, 40 yaralı

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT