CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, gözyaşlarıyla anlattı: Küçücük bir kız çocuğu...

Katil Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füzeli saldırının ardından olay yerine giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, olay yerinde yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Fulya Öztürk yaşanan o anları şu cümlelerle anlattı:

"Biz Halil'le gerçekten çok kötü olduk. Küçücük bir kız çocuğu, şimdi bir kadın daha çıkarıldı. Yaşıyor öyle gördük. Umarız hayati tehlikesi yoktur. Askerler hassas burunlu köpeklerle bölgede. Sedyelerin biri gidiyor, biri geliyor. Zannediyorum bu enkazın altında söylenene göre 60-70 kişinin olduğu söyleniyor. Çünkü 4-5 tane 5 katlı bir binadan bahsettiler insanların uyuduğu bir vakitte. "

NE OLMUŞTU?

Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen hain füze saldırısında 2'i çocuk 13 çocuk yaşamını yitirdi, 40'dan fazla kişi ise yaralandı.

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