CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi

CNN Türk'ün özel haberler şefi Fulya Öztürk başarıl muhabirliği ile izleyiciler tarafından merak edilerek Fulya Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği kariyeri ne? diye araştırıyor, İşte Fulya Öztürk 'ün Biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi

CNN Türk ekranlarında uzun yıllardır muhabir olarak görev alan Fulya Öztürk başarılı muhabirleri arasında yer alarak mesleki anlamında bir çok ödüller kazanmıştır. Fulya Öztürk bu başarılı sunum tarzıyla izleyiciler tarafında kim olduğu merak edilerek CNN Türk'ün özel haberler şefi Fulya Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği kariyeri ne? diye araştırıyor, İşte Fulya Öztürk 'ün hayat Biyografisi.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

5 Ocak 1989 Adana doğumlu olan Fulya Öztürk, Ailesi Hukuk Fakültesi’ne gireceğini beklerken, o hayalini kurduğu mesleği yapmak için 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk yıl televizyonculuk macerası başladı.2007 yılında Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı. Profesyonel iş hayatına 2008 yılında CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. Başkent İletişim Akademileri'nde Diksiyon ve Drama eğitimi aldı.2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 yıl Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi

2013 yılında Saha Muhabirliği'ne başladı.Muhabirliğe başladığı ilk aylarda ses getiren haberlere imza attı. "Kobani'den kaçan Suriyeli Besma'nın hikayesi" ve "Üniversite hastanelerinde hasta yakınlarından istenen medikal malzeme" haberi, "Türkiye'de Romatolog yok", "Bir doktorun 36 saat nöbet çilesi" ve Avrupa'ya kaçmak için İzmir'e gelen Suriyelilerin kaçak yollarla nasıl göç ettiklerini anlattığı "Sığınamayanlar Belgeseli" çok ses getirdi. Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu. Suriye'de, Afrika'da, Arakan'da ve gittiği afet bölgelerinde yaptığı haberler farkındalık yarattı. Birçok insanın sesi oldu. Yaptığı haberler sayesinde birçok insana yardım ulaştırdı. Sokakta yaptığı çok sayıda röportajı sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın birçok ülkesini gören Öztürk, Türkiye ve memleketi Adana aşığı.

''Dünyaya yine gelsem yine 'Muhabir' olmak isterdim" diyen Öztürk, işine tutkuyla bağlı. Gittiği coğrafyalarda muhabir ve bir STK ruhuyla çalışan Fulya Öztürk'ün önceliği kamu yararı. En önemlisi insanların sesi olmak.Öztürk Saha Muhabirliği’nin yanında, CNN TÜRK Haber Merkezi’nin İstihbarat Şef Yardımcısı görevini de üstleniyor.İnsana dair her şeyin içinde olmayı çok seven Öztürk, ilkokul yıllarından üniversite yıllarına kadar Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Adana’da konserlere çıktı. Öztürk için müzik hayatının bir parçası...

İlerde bir vakıf kurup, yardıma muhtaç insanlara destek olmak istiyor.

Etiketler :
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Serkan Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Serkan Akın'ın biyografisi
Serkan Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Serkan Akın'ın biyografisi
Merve Başkurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? TV NET sunucusu Merve Başkurtı'un biyografisi
Merve Başkurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? TV NET sunucusu Merve Başkurtı'un biyografisi
Ali Özgündüz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hukukcu Ali Özgündüz'ün biyografisi
Ali Özgündüz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hukukcu Ali Özgündüz'ün biyografisi
Son Haberler
Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taylan Yıldız kimdir, nerlidir, kaç yaşındadır? İyi Parti İBB meclis üyesi Taylan Yıldız'ın biyografisi
Taylan Yıldız kimdir, nerlidir, kaç yaşındadır? İyi Parti İBB meclis üyesi Taylan Yıldız'ın biyografisi
Prof. Dr. Prof. Dr. Fadime Sertçelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof.Dr. Fadime Sertçelik'ın biyografisi
Prof. Dr. Prof. Dr. Fadime Sertçelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof.Dr. Fadime Sertçelik'ın biyografisi
Çok Okunanlar
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Prof. Dr. Şevket Özden kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof Dr. Şevket Özden'ın biyografisi
Prof. Dr. Şevket Özden kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof Dr. Şevket Özden'ın biyografisi
Yoshinori Moriwakı kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Deprem uzmanı Yoshinori Moriwakı'ın biyografisi
Yoshinori Moriwakı kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Deprem uzmanı Yoshinori Moriwakı'ın biyografisi
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?