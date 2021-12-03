CNN Türk sunucu Sultan Arınır son programını gerçekleştirdi! "Başka ekranlarda görüşmek üzere"

CNN Türk ekranlarında hafta içi her gün saat 09.00'da başlayan Güne Merhaba programını sunan başarılı sunucu Sultan Arınır, programın sonunda yaptığı açıklamada izleyenlere teşekkür ederek kanaldaki son programını gerçekleştirdiğini söyledi.

"BAŞKA EKRANLARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE HOŞÇA KALIN"

Sultan Arınır, programın sonunda," Gelişmeleri aktardık. CNN Türk ekranlarındaki bu son yayınım, İzleyen, destek olan herkese teşekkürlerimle veda ediyorum. Başka günlerde, başka ekranlarda görüşmek üzere hoşça kalın " ifadelerini kullandı.

SULTAN ARINIR NEREYE TRANSFER OLACAK?

Sultan Arınır, 2018 yılının Mayıs ayında CNN TÜRK'e dönüş yaptı ve hafta içi her gün gündeme ilişkin haberleri izleyenlere aktarıyordu. Arınır'ın Haber Global kanalı ile anlaştığı öne sürülüyor.

Öte yandan Sultan Arınır, geçtiğimiz kasım ayında muhabir Serhat Dal ile canlı yayında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Serhat Dal, zamansız bağlantı nedeniyle Arınır’a sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlatmıştı.