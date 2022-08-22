Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayvancık yapan İsmail Gümüş isimli vatandaş, 10 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamadığını söyledi. Gümüş, "Ülkemizde gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz." dedi.

YAYINLAMA
Google News
Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"

Türkiye'de hayvancılık yapan vatandaşların en büyük sorunlarından biri çoban bulamama bu kez Kastamonu'da baş gösterdi. Taşköprü ilçesinde 16 yıldır hayvancılık yapan İsmail Gümüş isimli vatandaş çoban bulamamaktan yakındı. Yaklaşık 10 - 11 bin TL ücret karşılığında çalışacak çoban bulamadıklarını dile getiren Gümüş, gençlerin bu sektöre olan merakının bittiği dile getirdi.

Çoban bulamayan üretici isyan etti: Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz

"İŞİ BEĞENMEYİP BIRAKIP GİDİYORLAR"

Sektörde çok büyük şekilde çoban sıkıntısı olduğunu ifade eden Gümüş, "Ülkemizde gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz. Aynı zamanda çobanlarda dolandırıcı çıkıyor. Ya işi beğenmeyip bırakıp gidiyor ya da aylıklarını peşin istiyorlar. Nakliye parası istiyorlar, 'eşya getireceğim ağabey' diyorlar. Ya da 8-10 bin lira çarpıp gidiyorlar" diye konuştu.

Çoban bulamayan üretici isyan etti: Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz

"DOLANDIRICI ÇOBANLAR YÜZÜNDEN MAĞDUR EDİLİYORUZ"

Sözlerine devam eden Gümüş, yaşanan bir olayı anlatarak, "Bunlardan bir tanesi ilçemizde bu işi yapan bir üreticinin başına geldi. Çoban bulduk getirdik, 11 bin lira maaşla adam 10 günde 11 bin lirayı aldı, gece yarısı bırakıp gitti. Bir de giderken haber vermiyorlar. Malımız dağda mı kaldı, aç mı kaldı? Bu tür sıkıntıları yaşıyoruz, dolandırıcı çobanlar yüzünden. Mağdur ediliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çoban bulamayan üretici isyan etti: Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz

"SEKTÖRÜ BIRAKMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK"

Gençlerin hayvancılığa olan merakının bittiğini söyleyen Gümüş, "Gençlerde bu işe merak bitti gibi bir şey, şaşırdık kaldık. Sektörü bırakmaktan başka çare yok. Bu yıl çoban bulamazsam artık bu sektörü bırakıyorum” dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Eski Türkiye geride kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Eski Türkiye geride kaldı"
Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...
Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...
Ümit Özdağ geçmişte söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Irkçılık kötü bir şey!"
Ümit Özdağ geçmişte söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Irkçılık kötü bir şey!"
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Eski Türkiye geride kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Eski Türkiye geride kaldı"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "Sakın tuzağa gelmeyin"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "Sakın tuzağa gelmeyin"
Kafatasını delen demir çubuk nedeniyle beyninin büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen yaşamına devam eden Phineas Gage'in garip hikayesi...
Kafatasını delen demir çubuk nedeniyle beyninin büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen yaşamına devam eden Phineas Gage'in garip hikayesi...
Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...
Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...
Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...
Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...
İşsiz kalan herkese bu para veriliyor! Tam 2 Bin 561 TL! Başvurun, PTT'den ödemenizi alın!
İşsiz kalan herkese bu para veriliyor! Tam 2 Bin 561 TL! Başvurun, PTT'den ödemenizi alın!