Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"

Türkiye'de hayvancılık yapan vatandaşların en büyük sorunlarından biri çoban bulamama bu kez Kastamonu'da baş gösterdi. Taşköprü ilçesinde 16 yıldır hayvancılık yapan İsmail Gümüş isimli vatandaş çoban bulamamaktan yakındı. Yaklaşık 10 - 11 bin TL ücret karşılığında çalışacak çoban bulamadıklarını dile getiren Gümüş, gençlerin bu sektöre olan merakının bittiği dile getirdi.

"İŞİ BEĞENMEYİP BIRAKIP GİDİYORLAR"

Sektörde çok büyük şekilde çoban sıkıntısı olduğunu ifade eden Gümüş, "Ülkemizde gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz. Aynı zamanda çobanlarda dolandırıcı çıkıyor. Ya işi beğenmeyip bırakıp gidiyor ya da aylıklarını peşin istiyorlar. Nakliye parası istiyorlar, 'eşya getireceğim ağabey' diyorlar. Ya da 8-10 bin lira çarpıp gidiyorlar" diye konuştu.

"DOLANDIRICI ÇOBANLAR YÜZÜNDEN MAĞDUR EDİLİYORUZ"

Sözlerine devam eden Gümüş, yaşanan bir olayı anlatarak, "Bunlardan bir tanesi ilçemizde bu işi yapan bir üreticinin başına geldi. Çoban bulduk getirdik, 11 bin lira maaşla adam 10 günde 11 bin lirayı aldı, gece yarısı bırakıp gitti. Bir de giderken haber vermiyorlar. Malımız dağda mı kaldı, aç mı kaldı? Bu tür sıkıntıları yaşıyoruz, dolandırıcı çobanlar yüzünden. Mağdur ediliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRÜ BIRAKMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK"

Gençlerin hayvancılığa olan merakının bittiğini söyleyen Gümüş, "Gençlerde bu işe merak bitti gibi bir şey, şaşırdık kaldık. Sektörü bırakmaktan başka çare yok. Bu yıl çoban bulamazsam artık bu sektörü bırakıyorum” dedi.