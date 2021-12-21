Coca Cola fiyat listesi 2021 | Coco Cola zam geldi mi, zam mı geldi? 2.5 litre kaç TL?

Öğlen, akşam hatta günün her saatinde içilebilen meşrubat Coco Cola Türkiye'de çokça tüketiliyor. Türkiye'nin ithal olarak aldığı bu ürün, döviz kurunda yaşanan artıştan etkileniyor. Bu nedenle Türkiye'de ekonomik olarak yaşanan kur artışları fiyatlarda yükselişe neden oldu ve Coca Cola ürünlerine zam geldi. Bu kapsamda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Coco Cola zam geldi mi, zam mı geldi? sorularına haberimizde yer verdik.

COCO COLA ZAM GELDİ Mİ, ZAM MI GELDİ?2.5 LİTRE KAÇ TL?

Coco Cola ürünlerin 21 Aralık 2021 Salı gününde zam geldi. Yeni fiyat listesi yılbaşı öncesi vatandaşın cebini yakacak gibi görünüyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği 2,5 litre olan Coco Cola'nın fiyatı 15 TL'ye yükseldi.

COCA COLA FİYAT LİSTESİ 2021

Coco Cola ürünlerine gelen son zammın ardından 2021 fiyat listesi şöyle:

2,5 litre Coco Cola, Zero: 15,00TL

2,5 litre Fanta, Sprite: 14,00 TL

2 litre Coco Cola, Fanta: 13,00 TL

1,5 litre Coco Cola, Fanta, Sprite, Zero: 11,00 TL

1 litre Coco Cola, Fanta, Sprite, Zero: 9,00 TL

1 litre Schweppes: 12,00 TL

300 ml kutu çeşitleri: 7,00 TL

200 ml kutu çeşitleri: 6,00 TL

200 ml cam şişe depozitolu: 3+1 TL

250 ml orijinal şişe: 7,50 TL

Pet 450 ml Coco Cola: 5,00 TL

Pet 500 ml Fanta: 5,00 TL

1 litre Cappy, Karışık, Şeftali, Ananas, Elma: 8,00 TL

1 litre Cappy Atom, Karışık, Portakal: 9,00 TL

1 litre Cappy, %100 çeşitleri: 9,00 TL

1 litre Cappy, %100 Portakal: 18,00 TL

1 litre Cappy Pulpy çeşitleri: 9,00 TL

1 litre Cappy Limonata: 6,50 TL

200 ml Cappy Tetra: 3,00 TL

200 ml Cappy Pulpy: 6,50 TL

330 ml Cappy kutu çeşitleri: 7,00 TL

1 litre FuseTea: 7,00 TL

1,5 litre FuseTea: 9,00 TL

300 ml FuseTea Pet: 5,00 TL

330 ml FuseTea kutu çeşitleri: 7,00 TL

220 ml FuseTea kutu çeşitleri:6,00 TL

250 ml FuseTea cam: 7,00 TL

250 ml Cam Schweppes: 8,50 TL