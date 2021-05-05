Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.68



Meslek Adı : Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı :

Çocuk hastalarda şeker hastalığı, şişmanlık, tiroid hastalıkları, metobolik kemik hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıları, üreme ve gelişme bozuklukları konularında hastaların tanı ve tedavisini yapan uzman hekimdir.



Görev ve İşlem Basamakları :Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuk hastanın şikayetlerini, özgeçmişini, soygeçmişini vb. almak, hastanın dosyasına kaydetmek,

b) Hastanın fiziki muayenesini yapmak,

c) Dinamik endokrinolojik testler uygulamak/uygulanmasını istemek,

d) Hastadan ilgili tetkik, test ve filmleri yaptırmasını/çektirmesini istemek, e) Tiroid nodülü tespit edilen hastalara ince iğne aspirasyon biopsi uygulaması yapmak,

f) Fiziki muayene, tahlil, test ve biopsi sonuçlarına göre teşhis koymak,

g) Hastalığın durumuna göre tedavi yöntemini planlamak,

h) İlaç tedavisini uygulamak diğer tedavi yöntemleri için ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

i) Hasta cerrahi tedavi görmüş ise müdahale sonrası hastanın (endokrin) takibini yapmak,

j) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi yöntemleri, riskleri ve ilaç kullanımı hakkında bilgiler vermek, tavsiyelerde bulunmak,

k) Hastaları şeker hastalığı ve komplikasyonları hakkında bilgilendirmek,

l) Tedavisi süren hastalarda gerektiğinde tedavi değişikliği yapmak,

m) Hastane içinde veya dışında gerektiğinde ilk yardım müdahalesinde bulunmak,

n) Tıbbı etik kurallarına uymak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri ve yayınları takip etmek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği mesleği için “7223.05” kod olarak kullanılır iken Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) mesleği için “7321.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu “2212.68” olarak belirlenmiştir.