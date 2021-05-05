Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.59



Meslek Adı : Çocuk Enfeksiyon Uzmanı



Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans



Meslek Tanımı :Çocuk hastalarda, mikroorganizmalar ve parazitlerin neden olduğu İnfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisini yapan uzman hekimdir.



Görev ve İşlem Basamakları :Çocuk Enfeksiyon Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuk hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,

b) Hastanın genel fiziki muayenesini yapmak,

c) Tanıya yönelik olarak, kan, idrar, kültür, görüntülemeye yönelik tetkikler istemek,

d) Enfeksiyon hastalıklarının tanısı ile ilgili laboratuar yöntemlerini uygulamak ve sonuçlarını yorumlamak,

e) Muayene bulguları ve test sonuçlarına göre tanı ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve tedavi süresine karar vermek, tedaviye yanıt alınıp alınmadığını kontrol etmek,

f) Hastaya hastalığı ile ilgili bilgi vermek, tedaviyle ilgili tavsiyelerde bulunmak,

g) Cerrahi müdahale gerektiren hastaları operasyon öncesi ve sonrasında takip ve kontrol etmek,

h) İnsanları hasta olmadan önce bağışıklıklanmaya yönelik aşı programlarına almak,

i) Hastane enfeksiyonları takip kontrol sistemini kurmak, hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

j) İlgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,konsültasyon istenen vakaları değerlendirmek,

k) Hastanelerde enfeksiyon hastalıkları kliniğinde takip edilen yatan hastaları günlük vizitlerle izlemek, laboratuarda uygulanan rutin testlerin doğruluğunu denetlemek,

l) Mikroorganizmalar ve parazitlerin yol açtığı hastalıklardan korunma yolları hususunda birey ve toplumu bilgilendirmek,

m) Mahiyetinde çalışan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,

n) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek,kongre,sempozyum vb. gibi aktivitelere katılmak,



vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim) mesleği için “2320.11” kod olarak kullanılır iken Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. mesleği için “7313.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Meslek Kodu “2212.59” olarak belirlenmiştir.