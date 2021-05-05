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Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5312.01
 
Meslek Adı : Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar
 
Meslek Grubu : Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar Ve Öğretmen Yardımcıları
 
Meslek Birim Grubu : Öğretmen Yardımcıları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
 
 Meslek Tanımı :0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri,  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve bedensel gelişim çalışmaları yaptırmak,
b)    Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemlemek ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
c)    Çocuklara model olmak suretiyle, olumlu alışkanlıklar kazandırılarak istenmeyen davranışlara karşı önleyici tedbirler almak,
d)    Özel durumu olan çocuklara gerektiğinde öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak,
e)    Gerektiğinde ilkyardım kurallarını uygulamak,
f)    Eğitim etkinlikleri için gerekli bazı basit materyalleri hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

 

Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri) mesleği için “2269.09” kod olarak kullanılır iken Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri mesleği için “4323.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “5312.01” olarak belirlenmiştir.

 

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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