Çocuk Romatolojisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.72



Meslek Adı : Çocuk Romatolojisi Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Çocuk hastalarda romatolojik hastalıkları inceleyen, teşhis, tedavi ve takiplerini yapan uzman hekimdir.



Görev ve İşlem Basamakları : Çocuk Romatolojisi Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuk hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve gerekli bilgileri kaydetmek,

b) Hastanın romatolojik yönden fiziki muayenesini yapmak,

c) Yatış endikasyonu olan hastaların servise yatmalarını sağlamak, tedavi, takip ve kontrolünü yapmak,

d) Gerekli radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yapılmasını sağlamak,

e) Eklem içi sıvıların incelenmesine yönelik kas-deri ve artrosentez biyopsileri için tanısal girişimler yapmak,

f) Gerektiğinde diğer hekimlerle konsültasyonlarda bulunmak,

g) Muayene bulgularını ve tetkik sonuçlarını değerlendirerek hastalığa tanı koymak,

h) Eklemlerde şişlik ve ağrılara neden olan romatizmal hastalıklarının teşhis ve tedavilerini yapmak,

i) Sırt, bel, boyun ağrılarına neden olan omurga romatizmalarının teşhis ve tedavilerini yapmak,

j) Kemik ve kıkırdak hastalıkları,kireçlenme (osteotrit), kemik erimesi (osteoporoz) hastalıklarının teşhis ve tedavilerini yapmak,

k) Kas hastalıklarının, kas güçsüzlüğü, kas ağrıları ve yaygın ağrıların teşhis ve tedavilerini yapmak,

l) Behçet hastalığı, ailesel akdeniz ateşi hastalığı, gut ve yalancı gut hastalıklarını, kas ve damar romatizmalarının teşhis ve tedavilerini yapmak,

m) İlaç, eklem içi enjeksiyon, egzersiz gibi tedavileri uygulamak,

n) Hasta veya hasta yakınına; hastalık, hastalığın tedavisi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri ve ilaç kullanımı hakkında bilgi vermek, tavsiyelerde bulunmak,

o) Tedavisi süren hastaları kontrole çağırmak, gerektiğinde tedavi değişikliği yapmak,

p) Sorumluluğunda görev yapan sağlık personelini eğitmek ve kontrol etmek,

q) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, gibi aktivitelere katılmak,



vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Romatolojisi Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi mesleği için “7316.22” kod olarak kullanılır iken Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları) mesleği için “1114.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Romatolojisi Uzmanı Meslek Kodu “2212.72” olarak belirlenmiştir.