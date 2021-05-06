Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.74



Meslek Adı : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için çocukluk ve ergenlik döneminde psikolojik sorunların oluşmadan önlenmesi, psikiyatrik hastalık var ise doğru şekilde tedavi edilmesi, bireyin yetişkinlik dönemine ulaştığında sağlıklı bir yaşam sürebilmesi, öz güven sahibi bir kişi olabilmesi, daha büyük ve tedavisi zor olan kalıcı psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tedavi eden kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) mesleği için “1120.09” kod olarak kullanılır iken Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı mesleği için “5223.26” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu “2212.74” olarak belirlenmiştir.