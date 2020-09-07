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  3. Çocuk yuvasında kavganın ardından intihar girişimi

Çocuk yuvasında kavganın ardından intihar girişimi

Samsunda bulunan bir çocuk yuvasında, kız grubu arasında çıkan kavganın ardından intihar etmek amacıyla çatıya çıkan 2 kız çocuk, polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi. El ele çıktıkları çatıdan kurtarılan çocuklar, farklı yurtlara yerleştirildi.

Çocuk yuvasında kavganın ardından intihar girişimi

Samsun'da meydana gelen olayda, çocuk yuvasında çıkan kavganın sonunda 2 kız çocuğu el ele tutuşarak intihar etmek amacıyla çatıya çıktı. Polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirilen 2 ve kavgaya karıştığı öğrenilen 3 kız çocuğu, şehirde farklı yerlerde bulunan yurtlara yerleştirildi. 

Çocuk yuvasında kavganın ardından intihar girişimi

ÖNCE KAVGA SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde, dün öğleden sonra 15.00 sıralarında meydana geldi. Yuvada kalan kız çocukları arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Bir anda kavga alanından uzaklaşan iki kız çocuğu, binadaki camları kırarak çatıya çıktı. El ele tutuşan iki çocuk, intihar girişiminde bulunmak için çıktıkları çatıdan çevredekilerin dikkati sayesinde kurtarıldı. 

Çocuk yuvasında kavganın ardından intihar girişimi

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Vatandaşların ve yurt görevlilerinin ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışılan çocuklar, nihayetinde müzakereci polis tarafından vazgeçirildiler. Arkadaşlarının intihar girişimine tanık olan diğer çocuklarsa  bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk yuvasında kavganın ardından intihar girişimi

Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlatırken intihara kalkışıp ikna edilen 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

Yurttaki kavgaya karışan kız çocuklarının "mala zarar verme', "kasten yaralama" ve "hakaret" suçundan yargılanacağı da öğrenildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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