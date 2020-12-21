Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i sonunda isyan etti: "Seni o mezara sokarım"

Çocuklar Duymasın dizisinin 'Çaycı Hüseyin'i ünlü oyuncu Alpaslan Özmol sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyadaki bir hesaba hakkında çıkardığı ölüm haberleriyle ilgili tehditler savuran Özmol, “Beni her gün öldürüyorlar, ben buna alıştım. Ama kendine dikkat et, o mezara seni sokarım” diye belirtti.

Bu paylaşımın ardından Özmol tehditler savurduğu sosyal medya hesabının sahibi ise e 16 Aralık günü Özmol'un kendisine attığı mesajı paylaşmıştı.

Özmol'un o mesajında da "Çok tedirgin ol" dediği görüldü.