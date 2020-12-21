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  3. Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i sonunda isyan etti: "Seni o mezara sokarım"

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i sonunda isyan etti: "Seni o mezara sokarım"

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Çaycı Hüseyin' lakabıyla tanınan Alpaslan Özmol hakkında sürekli çıkan ölüm haberlerine paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Çocuklar Duymasın dizisinin 'Çaycı Hüseyin'i ünlü oyuncu Alpaslan Özmol sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyadaki bir hesaba hakkında çıkardığı ölüm haberleriyle ilgili tehditler savuran Özmol, “Beni her gün öldürüyorlar, ben buna alıştım. Ama kendine dikkat et, o mezara seni sokarım” diye belirtti.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i sonunda isyan etti: "Seni o mezara sokarım"

Bu paylaşımın ardından Özmol tehditler savurduğu sosyal medya hesabının sahibi ise e 16 Aralık günü Özmol'un kendisine attığı mesajı paylaşmıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i sonunda isyan etti: "Seni o mezara sokarım"

Özmol'un o mesajında da "Çok tedirgin ol" dediği görüldü.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i sonunda isyan etti: "Seni o mezara sokarım"

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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