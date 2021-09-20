Çocuklarda pozif vaka arttı: Yüzde 30'a ulaştı!

Koronavirüs hastaları arasında, son dönemde çocuk hasta sayısında artış görüldü. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Çocuklarda pozitif vaka en baştan beri yüzde 11,8 civarlarındaydı ama son günlerde 1 kat arttı" dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi de "Önceki haftalara göre Covid-19’u saptadığımız çocukların oranında büyük bir artış var. Test pozitifliği yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30’lara yaklaştı" açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLAR YAKALANMIYOR İNANIŞI YIKILDI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuklarda Covid-19 vakalarının son dönemde gittikçe arttığını belirterek, "İlk başta Covid-19’un çocukları daha az etkilediği hatta etkilemediği yönünde bir görüş belirginleşmişti; ama özellikle mutasyona uğrayıp varyantlar ortaya çıktıkça bu bilginin değiştiği gözlemlendi"

"Şu an yeni doğan ve çocuk enfeksiyonda 8 yatağımız var ve doldular. Salgının en başından beri çocuk hastanesine acilden başvuran, 0-18 yaş çocuk grubundaki 21 bin hastaya test yapılmış ve bunun 2 bin 500’ü pozitif çıkmış. Pozitif vaka en baştan beri yüzde 11.8 civarlarındaydı ama son günlerde pozitiflik oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz."

ÇOCUKLARA AŞIYI ÖNERİYORUZ

Çocuklara aşıyı önerdiklerini belirten Prof. Dr. Kendirli, "Aşılı olmayan hastalar daha çabuk enfekte oluyor ve hastaneye yatış oranları artıyor. Bu bir salgın. Biz sağlık çalışanları öneri olarak özellikle maske kullanmayı, sosyal mesafeye dikkat etmeyi ve aşılanmayı öneriyoruz. Aşılanmanın salgının yok olmasında temel bir silah olduğunu hiç unutmayacağız" dedi.

ÇOCUKLARDA POZİTİF VAKA YÜZDE 30'LARA YAKLAŞTI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi çocuklarda Covid-19 vakalarının artışına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Çocuklarda Covid-19’un önceye göre biraz daha arttığını tespit ettik. Okulların açılmasının da bunda etken olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef salgınla ilgili önlemlerin de biraz azaldığını görüyoruz; maske kullanımı maalesef azaldı. Test pozitifliğinin ise yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30’lara yaklaştığını söyleyebiliriz. Aslında önlemler belli. Maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka uymalıyız ama salgını kontrol altına alabilmek için en önemli silahımız şu anda aşı. Çocuklarda da artık aşının etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklar da aşılanmalı."