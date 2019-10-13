Çocukları fuhşa teşvik etmişti! O zanlı hakkında yeni gelişme

"Çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak ve aracılık etmek" ve "kalpazanlık" suçlarından 13 yıl 10 ay hapis cezası alan Nusret D.'nin Seyhan ilçesindeki adresi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri tarafından belirlendi.

ÇOCUKLARI FUHŞA TEŞVİK EDEN ŞAHIS CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri hükümlünün adresine baskın yaptı. Hükümlü Nusret D. yakalandı.

Emniyete getirilen Nusret D. işlemlerinin ardından adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.