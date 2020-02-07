İşsiz olduğu için kendini yakan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti

Uzun süredir işsiz olduğu belirtilen bir adam, Hatay Valiliği önünde 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yaktı. İntihara kalkışan yurttaş hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sırasında Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan A.Y ile konuştu. Olay yerinde zorla kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Y'nin tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. İntihar girişiminde bulunan baba Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILAMADI

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişiyle ilgili iki açıklama yaptı.

Valilikten yapılan ilk açıklama ise şu şekilde:

"Valilik binası araç girişi önünde bir vatandaşın, üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi. İkna çabalarına rağmen vatandaşın eylemini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."

Valiliğin ikinci açıklamasında ise talihsiz vatandaşın hayatını kaybettiği duyuruldu:

"Valiliğin ikinci açıklamasında ise yurttaşın yaşamını yitirdiği duyuruldu:"Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkisinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz."

NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesinin haberine göre Hatay Valiliği önün gelen ve işsiz olduğunu belirten A.Y. isimli kişi, “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?” diye bağırdı. Kendisini yakacağını söyleyen A.Y'nin yanına Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü geldi.Yetkililer, A.Y ile konuşup ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sürerken A.Y. cebinden çıkardığı çakmakla kendini ateşe verdi .A.Y. polislerin uzun uğraşları sonunda söndürüldü.

POLİSLER YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETMİŞTİ

Alevler içinde kalan A.Y.’ye, valilikte görevli polisler, yangın tüpleriyle hemen müdahale etti ve uzun uğraşlarının ardından alevleri söndürdü. Güvenlik güçleri su vererek A.Y.’nin yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti.Sağlık ekipleri, vatandaşın tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. İntihar girişiminde bulunan baba, Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"İş istiyorum" diyerek kendini yaktı