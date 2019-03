“Çocuklarımız ve gençlerimizi mutlu edecek projeleri hızla hayata geçireceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz mutlu edecek projeleri hızla hayata sokacağız" dedi.

Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Samsun'da eğitim gören üniversite öğrencileriyle buluştu. Uluslararası öğrencilerin coşkulu karşılamasıyla moral bulan Zihni Şahin, "Atakum'u gençlerimizle birlikte yönetmek istiyoruz. Gördük ki gençlerimiz de geleceklerine sahip çıkıyor. Biz de gençlerimize her zaman sahip çıkacağız, her şeyin en iyisini yapmaları için her imkanı sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Şahin, Yalı Kafe'deki kahvaltı programı sonrası üniversiteli gençlere, Atakum'da önümüzdeki 5 yıl içerisinde uygulayacağı gençlere, çocuklara, dezavantajlı gruplara yönelik projelerini tanıttı. Başkan Zihni Şahin, bu projeleri şu şekilde sıraladı:

"Semt pazarlarında alışverişini yapan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için semt pazarlarına ring servisler hizmete konulacak. Sosyal belediyecilik anlayışımız kapsamında, hanesinde engelli bireyi bulunan ailelerimiz düğün, nişan, sünnet, cenaze, mevlid ve pazar alışverişleri gibi zaruri durumlardaki ziyaretleri nedeni ile engelli bireylerine rahatlıkla bırakabilecekleri ve için de uzman görevlileri bulunan engelli hizmet merkezi kurulacak. Sabah evinden çıkıp işi veya okuluna giden Atakumlular, hareketliliğin yoğun olduğu merkezi noktalarda (yurt, tramvay durağı, pazar yeri vs.) sunacağımız çorba ikramı ile güne sıcacık duygularla başlayacaklar. Yaşayan bir şehir olarak genç ve çocuklarımız için gençliklerinin tadını çıkartabilecekleri kaykay parkurları inşa edeceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz için Disneyland'ın bir versiyonu olacak olan ve bölgemizin en büyük oyun parkı kurulacak. Bu proje için girişimcilerimize, belediyemizce alt yapı ve çevre düzenlemeler yapılmış yer göstereceğiz. Çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği ve enerjilerini atabilecekleri, ailelerin çocuklarını seyredebilecekleri düzen ve donanıma sahip, 7/24 güvenlik kamerasıyla kontrol edilen ebeveynlerin gönüllerinin rahat olduğu güvenli çocuk oyun parkları kurulacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, bilimsel konuları kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde sunmak amacıyla deney düzenekleri ve özel tasarım galerilerinin yanı sıra, eğitim salonları, kimya ve fizik atölyeleri, simülasyon cihazları ve Bilim Kafe'nin yer alacağı bir merkez kuracağız. Bu bilim ve teknoloji merkezinde çocuklarımız, bilimsel kampların yanı sıra atölye çalışmalarına katılacaklar. Başta gençler olmak üzere her kesimden sanat ve kitap meraklılarının kitap ve yayınlara uyumayan kütüphane ile 24 saat erişimin sağladığı, bir araya gelerek sosyalleştiği, ikram hizmetlerinin bulunduğu ve engelli vatandaşlarımıza uygun olarak düzenlenecek millet kıraathanesi hizmete sunulacaktır. Burada geniş bir dijital kaynak havuzu, yüksek hızlı Wi-Fi ve konforlu çalışma alanlarına erişim sağlayacaklardır. Ayrıca insan yoğunluğunun çok olduğu alanlarda ücretsiz internet ve şarj hizmeti sunularak sosyal erişim artırılacak."

Birliktelik vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Diyanet-Sen Samsun Şubesi'nin düzenlediği programa katıldı. Yalı Kafe'de düzenlenen ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Murat Akkuş, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Seyhan Elmacı, Memur-Sen Kadın Komisyon Başkanı Songül Kıyak, Diyanet-Sen Samsun yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşların da katıldığı programda konuşan Zihni Şahin, şehirde toplumun her kesiminin düşüncelerini önemsediklerini ve her türlü çalışmada STK'ların düşüncelerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kalkınma dairesi ve 17 ilçeye hizmet

Başkan Zihni Şahin, "Belediye çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışmalara devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde özellikle ilçelerde yürütülen tarım projelerini en iyi düzeylere getirme adına kalkınma dairesi kurduk ve 17 ilçede hizmet etme adına kurulan uzman ekibimiz çalışmalarına halen devam ediyor. 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılı münasebetiyle de çeşitli projelerle yola çıktık. Bizim bu değerli projeleri hayata geçirmek ve şehri kalkındırmak için birlik ve beraberlik içerisinde olup ortak hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

Diyanet-Sen'den "başarı" dileği

Diyanet-Sen Samsun 1 nolu Şube Başkanı Murat Akkuş sendikal çalışmalara değinerek, "Biz büyük bir aileyiz. Her bir üyemiz bizim için çok büyük değer ifade etmektedir. Her bir üye bizim için güçtür. Bugün daha iyi yerlerdeyiz. Biz sendikal çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetler noktasında eksiklerimiz olabilir ama tamamlamak adına sizlerden destek bekliyoruz. Sizlere de çıktığınız bu kutlu yolda sonsuz başarı diliyoruz" ifadelerini kullandı.