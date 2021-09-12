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Çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

15 yaşını tamamlamış çocukların kimlik kartı başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceği İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından  söylenen; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri, e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek söylemi hayata geçirildi.

Böylelikle vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne gitmeye gerek kalmadan velisi veya vasisi olduğu 15 yaş altında çocukları için e-Devlet’ten kimlik kartı başvurusu yapabilecek. Çocukların ebeveynleri e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılabilecek.

Başvuru yapılmadan önce ilişkili değerli kağıt bedeli yatırılacak ve kimlik kartı başvurusunun ne sebeple yapıldığı, hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi bilgiler verilerek kart başvurusu tamamlanabilecek.

Velilerden Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) TCKK başvurusu yapılacak çocuğun kayıtlı açık adresinin bulunması şartı istenecek.

Çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

ÖDEMELER İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

TCKK değerli kağıt bedeli, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalar üzerinden  yatırılabilecek.

Başvurusu gerçekleşecek çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS'te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda TCKK başvurusunda da aynı fotoğrafı kullanılabilecek.

Diğer bir husus, kimlik kartının teslimatıyla ilgili sadece yurt içi adresler geçerli olacak.

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