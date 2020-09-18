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Çocukların tehlikeli oyunu kamerada!

Ordu’nun Ünye ilçesinde oyun oynayan 7 çocuk gazoz şişesine torpil koydu. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay; Ordu'nun Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak’ta meydana geldi.

Yaşları 10 ila 15 arasında değişen 7 çocuk, gazoz şişesi içerisine koydukları patlayıcı torpili ateşlemesi sonucu yaralandı.

SOL GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Çocuklardan A.B.( 14) Ünye’deki ilk müdahalenin ardından Samsun’a sevk edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen A.B.’nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Çocukların yaralanması ile sonuçlanan bu deneyi ise sosyal medyadan görerek yapmak istedikleri ortaya çıktı. Deneyi aynı zamanda telefonla kayda alan çocukların yaralanma anı ise saniye saniye kaydedildi.

Telefonla çekim yapanın A.B., olduğu öğrenilirken torpilin ise nereden temin ettikleri araştırılıyor.

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Editör Ekibi


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