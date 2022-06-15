Çocuklarına dehşeti yaşattı! Annelerini, gözleri önünde bıçakladı!

Olay dün gece 01:00 civarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşti. Birinin, sitenin bahçesinde yerde yatar halde olduğunu gören site görevlisi, 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olayı başkalarının da fark etmesi üzerine cansız bir şekilde yerde yatan kişinin siteden komşuları Bahri Akçam olduğunu anlayan vatandaşlar, şahsın ailesiyle birlikte yaşadığı evin kapısını çaldılar fakat kimseden haber alamadılar.

Bahri Akçam'ın cansız bedenini gören ve ailesine de ulaşamayan komşuları endişelenerek polise haber verdi. Yardım ekipleriyle beraber eve girmeyi başaran güvenlik ekipleri, Akçam'ın eşi Gamze Akçam'ın da cansız bedenine rastladı.

ÇOCUKLARINA DEHŞETİ YAŞATMIŞ

Bahri Akçam'ın eşini sırtından bıçakladığını ve bu olayı çocuklarının önünde gerçekleştirdiğini iddia eden komşuları, Akçam'ın kendini balkondan atarak intihar ettiğini aktardı. Annelerinin ölümüne şahit olan iki küçük çocuğun da akrabalarının himayesi altına alındığı öğrenildi.



Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz, çocukların dehşet anına şahit olduğunu aktararak, “Komşulardan duyduğumuza göre gece 01.30 civarında olmuş olay. Adamın dışarıdan gelip eşini bıçakladığı söyleniyor. Kendisi de intihar etmiş, duyduğumuz bu. İki çocuğu varmış; birisi 5-6 yaşlarında, diğeri 11-12 yaşlarında. Çocuklar da evdeymiş. Mahalledeki komşulardan duyduklarımız bu şekilde” açıklamalarında bulundu.



Çiftin cenazelerinin Yozgat’ta defnedildiği öğrenildi.