Çocuklarının yanında öldürdükten sonra yol kenarına bırakıp kaçtı!

Olay, dün saat 00.30 sularında Diyarbakır Bismil Üçyol mevkii üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Aygül Günler ve Recep Günler çifti, yaklaşık 2 buçuk aydır şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Çift Bismil'e giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep Günler eşiyle kavga etti.

JANDARMA EKİPLERİ KADININ CESEDİNE ULAŞTI

Olayı gören bir kamyon şoförü müdahale edince Recep Günler, eşi olduğunu ve tartışmanın kimseyi ilgilendirmediğini söyleyerek kamyon şoförünün gitmesini istedi. Olay yerinden uzaklaşan kamyon şoförünün durumu jandarmaya haber vermesi sonucu bölgeye gelen jandarma ekipleri tahlisiz kadının cesedine ulaştı.

Eşiyle tartışan Recep Günler’in çocukları önünde eşi Aygül Günler’i bıçaklayarak öldürdüğü ve eşinin cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçtığı iddia edildi.

Jandarma ekipleri olay yerini inceledikten sonra tahlisiz kadının cenazesini Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadının cesedi daha sonra otopsi yapılması için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Aygül Günler’in cenazesinin, otopsisinin ardından Yeniköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.