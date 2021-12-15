Dünyanın en büyük ve en güvenilir kripto para siteleri arasında yer alan Coinmarketcap, kullanıcılarının kafasını karıştırdı. Sitede bazı coinlerde yüzde bir milyar artış yaşandığını gösteren veriler vatandaşları heyecanlandırdı. Bunun üzerine internette Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

COİNMARKETCAP HACKLENDİ Mİ?

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Coinmarketcap, gösterdiği verilerle hacklenmiş olabileceği korkusuyla kullanıcılarında endişe yarattı. Bu durumun hacklenme olmadığıyla ilgili açıklama yapan şirket, kullanıcılarına rahat bir nefes aldırdı. Zaman zaman yaşanan teknik arızalar nedeniyle site üzerindeki fiyatlarda yanlış gösterim olabiliyor. Yetkililer tarafından yapılan düzenlemelerin ardından bir süre sonra bu durum düzeltiliyor.

COİNMARKETCAP'TE FİYATLAR NEDEN PAHALI?

Sitede görünen fiyatların normalden milyarlarca lira fazla olmasından sonra kullanıcılar araştırmaya koyulurken site yetkilileri de açıklamada bulundu. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Coinmarketcap yetkilileri, yaşanan hatanın farkında olduklarını ve durumun kısa süre içerisinde düzeltilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti.