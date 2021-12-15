Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok konuşulacak Favipiravir açıklaması: Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen ilacın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekirTRT 1 Masumlar Apartmanı 51. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izleTürk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ali Yüksel biyografisiATV Destan 4. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izleMustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan beklenen müjde geldi! Evlilik kararı aldılar!Kahin Baba Vanga 2022 kehanetlerini de sıralamış! Koronavirüsü dahi bilen Vanga'nın kehanetleri bir bir çıkıyor! Sırada ne var?Sana Söz dizisi final mi yaptı, bitti mi? Sana Söz final ne zaman? Kaçıncı bölümde neden final yaptı?Son dakika | AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ekonomik OHAL açıklaması: Saçma sapan bir iddia, böyle bir şey düşünülemezZade ne demek, TDK'ya göre Zade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı?

Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı?

Coinmarketcap'ta yer alan bazı kripto paralar aniden ciddi bir yükseliş yaşadı. Peki Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı? Cevaplar haberimizde...

Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı?

Dünyanın en büyük ve en güvenilir kripto para siteleri arasında yer alan Coinmarketcap, kullanıcılarının kafasını karıştırdı. Sitede bazı coinlerde yüzde bir milyar artış yaşandığını gösteren veriler vatandaşları heyecanlandırdı. Bunun üzerine internette Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı?

COİNMARKETCAP HACKLENDİ Mİ?

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Coinmarketcap, gösterdiği verilerle hacklenmiş olabileceği korkusuyla kullanıcılarında endişe yarattı. Bu durumun hacklenme olmadığıyla ilgili açıklama yapan şirket, kullanıcılarına rahat bir nefes aldırdı. Zaman zaman yaşanan teknik arızalar nedeniyle site üzerindeki fiyatlarda yanlış gösterim olabiliyor. Yetkililer tarafından yapılan düzenlemelerin ardından bir süre sonra bu durum düzeltiliyor.

Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı?

COİNMARKETCAP'TE FİYATLAR NEDEN PAHALI?

Sitede görünen fiyatların normalden milyarlarca lira fazla olmasından sonra kullanıcılar araştırmaya koyulurken site yetkilileri de açıklamada bulundu. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Coinmarketcap yetkilileri, yaşanan hatanın farkında olduklarını ve durumun kısa süre içerisinde düzeltilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT