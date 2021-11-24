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Çok fazla kadınla seks yaptığını söyleyen Will Smith cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak! "Kusmama neden oluyordu"

Amerikan sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni Will Smith, yakın zamanda satışa sunulan kitabında yazanlarla gündeme geliyor. Anı kitabı Will'de ilk ayrılığının ardından kendisini hasta edecek kadar çok seks yaptığını açıkladı.

Çok fazla kadınla seks yaptığını söyleyen Will Smith cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak! "Kusmama neden oluyordu"

Dünyaca ünlü aktör Will Smith, 9 Kasım'da yayımladığı anı kitabında yazanlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kitapta 53 yaşındaki aktörün ilk sevgilisi Melanie'yle yaşadığı ilişkinin hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ardından "bünyesine ters" birlikteliklere sürüklendiği anlatılıyor.

"VAHŞİ CİNSEL İLİŞKİLERE BAŞVURMUŞTUM"

Hollywood yıldızı, "Çaresizce rahatlamaya ihtiyacım vardı ama kalp kırıklığı için bir hap olmadığından son çare olarak homeopatik ilaçlara ve vahşi cinsel ilişkilere başvurmuştum." şeklinde ifade ediyor.

Çok fazla kadınla seks yaptığını söyleyen Will Smith cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak! Kusmama neden oluyordu

"BÜNYEME TERSTİ"

Melanie'ye 16 yaşında aşık olan Smith ihanete uğradığını öğrenince farklı tercihlerde bulunduğunu belirterek, "Hayatımın bu noktasına kadar Melanie dışında sadece bir kadınla seks yapmıştım. Ama sonraki birkaç ayda getto sırtlanına dönüşmüştüm. O kadar çok kadınla seks yaptım ki ve bu bünyeme o kadar tersti ki orgazm olmaya karşı psikosomatik bir tepki geliştirmiştim." dedi.

Çok fazla kadınla seks yaptığını söyleyen Will Smith cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak! Kusmama neden oluyordu

"BENİ TIKAMIŞTI"

Smith bu deneyimi hakkında, "Kelimenin tam anlamıyla beni tıkamıştı ve hatta ara sıra kusmama neden oluyordu." şeklinde bir itirafta bulundu.

Yakın zamanda Will'de yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen Smith'in yeni filmi Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar (King Richard) 19 Kasım'da vizyona girdi.

Çok fazla kadınla seks yaptığını söyleyen Will Smith cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak! Kusmama neden oluyordu

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