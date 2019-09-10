Çok fena tiye aldılar! Demet Akalın bahis videosu oldu Instagram'da yer alan bir parodi ve mizah sayfası, Demek Akalın'ın geçtiğimiz günlerde, çalıştırdığı her takımı uçuran Milli Voleybol antrenörü, başarılı sporcu İtalyan Giovanni Guidetti için tepki gören bir tweet atması olayını tiye aldı. Bunun üzerine bugünkü maç için de mizahi bir video hazırlandı.

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Demet Akalın için bahisler açıldı! Voleybol takımı için yaptığı densiz yorumdan sonra sosyal medyada dalga konusu haline geldi... İşte o komik video ve insanların yorumları... DEMET AKALIN BAHİS VİDEOSU "Eveeet bahisleri açıyoruz! Sürprizciler büyük kazanır. Garanticiler ufak ufak devam eder. Halkekmag Bahis hepimize hayırlı olsun hahahah" Etiketler : bahis, video, Voleybol, basketbol



