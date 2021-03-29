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Çok Güzel Hareketler 2 (ÇGH2) Arif Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı ne? Ne kanseri?

Çok Güzel Hareketler 2'nin bu haftaki bölümde ekibin genç oyuncularından Arif Güloğlu yer almadı. Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında gelen haberler oyuncunun sevenlerini yıktı. Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıkmasının ardından, Çok Güzel Hareketler 2 (ÇGH2) Arif Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı ne? Ne kanseri? Soruları aratılmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Çok Güzel Hareketler 2 (ÇGH2) Arif Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı ne? Ne kanseri?

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncusu Arif Güloğlu'nun  lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıkmasının ardından programı takip edenler Çok Güzel Hareketler 2 (ÇGH2) Arif Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı ne? Ne kanseri? sorularını aratmaya başladılar. Soruların cevabı haberimizde...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 (ÇGH2) ARİF GÜLOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 Ankara’da dünyaya geldi. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlenen Güloğlu, 19 yaşındayken İstanbul'a yerleşti ve tiyatroya İstanbul'da da devam etti. 

Eğitim ve öğretimini İstanbul'da sürdüren Güloğlu, Çok Güzel Hareketler 2 ekibine 2018 yılında dahil oldu. 24 yaşındaki oyuncu hala Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde yer alıyor.

HASTALIĞI NE? NE KANSERİ?

Çok Güzel Hareketler 2'nin son yayınlanan bölümünde yer almayan Arif Güloğlu'ndan üzen haber geldi. Oyuncunun lenf kanserine yakalandığı öğrenildi. Henüz sağlık durumu hakkında net bir bilgi olmayan Arif Güloğlu'nun erken tedaviyle kanseri yenebileceği söyleniyor. Tüm ekibin, genç yaşta hastalığa yakalanan oyuncunun yanında olduğu öğrenildi.

Çok Güzel Hareketler 2 (ÇGH2) Arif Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı ne? Ne kanseri?

 

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