Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncusu Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıkmasının ardından programı takip edenler Çok Güzel Hareketler 2 (ÇGH2) Arif Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı ne? Ne kanseri? sorularını aratmaya başladılar. Soruların cevabı haberimizde...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 (ÇGH2) ARİF GÜLOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 Ankara’da dünyaya geldi. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlenen Güloğlu, 19 yaşındayken İstanbul'a yerleşti ve tiyatroya İstanbul'da da devam etti.

Eğitim ve öğretimini İstanbul'da sürdüren Güloğlu, Çok Güzel Hareketler 2 ekibine 2018 yılında dahil oldu. 24 yaşındaki oyuncu hala Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde yer alıyor.

HASTALIĞI NE? NE KANSERİ?

Çok Güzel Hareketler 2'nin son yayınlanan bölümünde yer almayan Arif Güloğlu'ndan üzen haber geldi. Oyuncunun lenf kanserine yakalandığı öğrenildi. Henüz sağlık durumu hakkında net bir bilgi olmayan Arif Güloğlu'nun erken tedaviyle kanseri yenebileceği söyleniyor. Tüm ekibin, genç yaşta hastalığa yakalanan oyuncunun yanında olduğu öğrenildi.