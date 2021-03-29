Çok Güzel Hareketler 2'den kahreden haber! Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin başarılı ve sempatik oyuncusu 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Gelen haber sonrası hayranları büyük üzüntü yaşadı. İlgiyle izlenen Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

MART AYINDA RAHATSIZLANMAYA BAŞLADI

Genç oyuncu Güloğlu'nun, bu haftaki bölümde yer almaması dikkat çekmişti. Sempatik tavırları ve oyunculuktaki başarısıyla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Güloğlu'nun sağlık sorunları yaşaması BKM izleyicilerini çok üzdü. Mart ayında sürecin başladığı öğrenilirken, Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü öğrenildi.