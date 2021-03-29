Çok Güzel Hareketler 2'den kahreden haber! Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı
Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan hayranlarını yıkan haber geldi. Oynadığı skeçlerde sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken Güloğlu, sempatik tavırlarıyla kısa sürede izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Genç oyuncunun kansere yakalandığı öğrenildi.
Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin başarılı ve sempatik oyuncusu 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Gelen haber sonrası hayranları büyük üzüntü yaşadı. İlgiyle izlenen Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
MART AYINDA RAHATSIZLANMAYA BAŞLADI
Genç oyuncu Güloğlu'nun, bu haftaki bölümde yer almaması dikkat çekmişti. Sempatik tavırları ve oyunculuktaki başarısıyla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Güloğlu'nun sağlık sorunları yaşaması BKM izleyicilerini çok üzdü. Mart ayında sürecin başladığı öğrenilirken, Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü öğrenildi.