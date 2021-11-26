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  3. Çok Güzel Hareketler 2'nin çiftlerinden Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler aşkında ayrılık çanları çaldı! İkili birbirlerini takipten çıktı!

Çok Güzel Hareketler 2'nin çiftlerinden Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler aşkında ayrılık çanları çaldı! İkili birbirlerini takipten çıktı!

Fenomen program Çok Güzel Hareketler 2'de üzücü bir ayrılık gerçekleşti. Yaklaşık bir yıldır ilişkileri olan oyuncular Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler, ilişkilerini noktaladı. İkilinin birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin çiftlerinden Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler aşkında ayrılık çanları çaldı! İkili birbirlerini takipten çıktı!

Kanal D ekranlarında Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Bir süredir aşk yaşayan Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler'in, sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.

Çok Güzel Hareketler 2 nin çiftlerinden Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler aşkında ayrılık çanları çaldı! İkili birbirlerini takipten çıktı!

BİR YILDIR BİRLİKTEYDİLER

1 senedir birliktelikleri olan ikilinin birbirlerini takipten çıkarmaları dikkatlerden kaçmadı. Çiftin yakın çevresine, "Ayrılmamızın nedeni ihanet değil" dediği ileri sürüldü.

Çok Güzel Hareketler 2 nin çiftlerinden Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler aşkında ayrılık çanları çaldı! İkili birbirlerini takipten çıktı! ​​​​​​​

8 OYUNCU PROGRAMDAN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon 8 oyuncu birden programdan ayrıldı. Begüm Çağla Taşkın, Arzu Susantez, Birsel Kılınççı, Didem Ruhi, Sema Özkan, Eda Nur Hancı, Gözde Şencan Yiğit Taşdemir ayrılıkları ile herkesi üzmüştü.

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