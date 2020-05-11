Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim, kimdir?

YILMAZ ERDOĞAN

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 yılında Hakkari’de dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokulu bitirdikden sonra Ankara Aydınlıkevler Lisesi’nde eğitimine devam etti. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni kazandı. İstanbul Kocamustafapaşa’da arkadaşlarıyla birlikte yaşamaya başladı. İTÜ’deki eğitimini yarıda bırakarak Ferhan Şensoy’un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katıldı. Ardından Levent Kırca´nın ‘Olacak O Kadar’ isimli tv programında başyazar olarak çalıştı. TRT´de yayınlanan ‘Umut Taksi’ ismindeki dizinin yazarıdır. Ayrıca bu dizide rol almıştır.

Bir Demet Tiyatro adlı dizideki Mükremin Çıtır karakteri ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamış, aynı zamanda bu dizinin senaristliğini de yapmıştır. 1994 yılında Necati Akpınar ile birlikte Beşiktaş Kültür Merkezi’ni kurdu.

Burada ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk', ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?', ‘Cebimde Kelimeler', ‘Otogargara', ‘Bana Bir Şeyhler Oluyor' gibi oyunları kaleme aldı. Ardından Demet Akbağ ile başrol olarak oynadığı ‘Bir Demet Tiyatro' adlı oyunu yazdı.

2001 yılında hem yazıp oynadığı hem de yönettiği Vizontele isimli ilk uzun metraj filmini çekti.

Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkurt özel ödülü sahibidir.



Yılmaz Erdoğan, 1991’de Sanem Oktar ile evlenmiş ve 1998’de ayrılmıştır. Bu evlilikten Berfin isimli bir kızı bulunmaktadır. Yılmaz ikinci evliliğini 2006 yılında Belçim Bilgin ile yapmış 2018 yılında boşanmıştır. Erdoğan’ın bu evlilikten ise Rodin isimli bir oğlu bulunuyor.

Yılmaz Erdoğan, 1.77 metre boyunda, 73 kilo ve Akrep burcudur.