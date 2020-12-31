Kanal D ekranlarının izleyenleri kahkahaya boğan programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşına özel olarak bu akşam ekranlara gelecek. Çok sayıda sanatçı ve ünlü ismin konuk olacağı programda kimlerin olacağı ve saat kaçta yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel saat kaçta, hangi kanalda? Konukları kim? Detaylar haberimizde...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, 27 Aralık Pazar günü yılbaşı özel programı ile seyircilerin karşısına çıkacağı için tekrar bölümü ile ekranlara gelmişti. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yılbaşı özel bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Saat 23.00'de ise Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

Yılbaşı özel programına Kibariye, Hülya Avşar, Emir Can İğrek, Koray Avcı, Cengiz Kurtoğlu, Hande Subaşı, Ege Kökenli konuk olacak.

Ayrıca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ve önceki dönem oyuncu kadrosu hep beraber programda şarkı söyleyecek. Ersin Korkut, Eser Yenenler, Şahin Irmak ve Emrah Parlak, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alacak.

Öte yandan yeni filminin çekimleri için ekranlarda bulunmayan Yılmaz Erdoğan'da programda yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KONUSU

6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2’nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D’de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI

Ahmet Hilmi Deler

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Metin Pıhlıs

Ozan Can Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan Yorgun

Yasin Çam

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 ALTYAPI OYUNCULARI

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınççı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Arslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun