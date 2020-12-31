Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel saat kaçta, hangi kanalda? Konukları kim?
2020 yılının bitmesine sayılı saatler kaldı. 2021 yılına girerken de Kanal D ekranlarında gülmek ve eğlenmek isteyenler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel saat kaçta, hangi kanalda? Konukları kim? İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının izleyenleri kahkahaya boğan programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşına özel olarak bu akşam ekranlara gelecek. Çok sayıda sanatçı ve ünlü ismin konuk olacağı programda kimlerin olacağı ve saat kaçta yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel saat kaçta, hangi kanalda? Konukları kim? Detaylar haberimizde...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, 27 Aralık Pazar günü yılbaşı özel programı ile seyircilerin karşısına çıkacağı için tekrar bölümü ile ekranlara gelmişti. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yılbaşı özel bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Saat 23.00'de ise Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi ekranlara gelecek.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?
Yılbaşı özel programına Kibariye, Hülya Avşar, Emir Can İğrek, Koray Avcı, Cengiz Kurtoğlu, Hande Subaşı, Ege Kökenli konuk olacak.
Ayrıca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ve önceki dönem oyuncu kadrosu hep beraber programda şarkı söyleyecek. Ersin Korkut, Eser Yenenler, Şahin Irmak ve Emrah Parlak, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alacak.
Öte yandan yeni filminin çekimleri için ekranlarda bulunmayan Yılmaz Erdoğan'da programda yer alacak.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KONUSU
6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2’nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D’de!
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI
Ahmet Hilmi Deler
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Metin Pıhlıs
Ozan Can Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan Yorgun
Yasin Çam
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 ALTYAPI OYUNCULARI
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınççı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Arslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun