Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin 6 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın yerinde Eser Yenenler yer almış ve bir çok izleyici Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı? sorularını araştırmaya başlamıştı. Programın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölüm fragmanında yine Yılmaz Erdoğan yer almadı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümde sunucu koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın yerine Eser Yenenler yer almıştı. Erdoğan konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve durumu seyircilere açıkladı:

"Film çalışmalarına başladığım için #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından sevgili @eseryenenler eşliğinde sürdürülecek. Zilleri çaldırmaya devam @CokGuzelHareket"

YILMAZ ERDOĞAN ÇOK GÜZEL HAREKETLERDEN AYRILDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın yerine yine Eser Yenenler olacak. Yılmaz Erdoğan film çalışmalarına bitmesinin ardından yeniden Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yılmaz Erdoğan'dan mesaj var!

"Film çalışmalarına başladığım için #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından sevgili Eser Yenenler eşliğinde sürdürülecek. Zilleri çaldırmaya devam ?"

“Çok Güzel Hareketler 2” 13 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle Kanal D’de!

