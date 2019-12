Çok Güzel Hareketler Bunlar Hamza kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Evli mi?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki performansıyla dikkat çeken Hamza Yazıcı interneette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar Hamza kimdir? Hamza Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Nereli? Evli mi? Hastalığı ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

HAMZA YAZICI KİMDİR?

1992 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Hamza Yazıcı aslen Hatay Antakya doğumlu, kova burcudur, boyu ise 1.28 cm’dir. Çocukluk yıllarından itibaren hep hayallerinde oyunculuk olduğunu ve hayalini gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyduğunu belirtmiştir. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmanın hayalini kuran Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri aldı.

Hamza Yazıcı Güldür Güldür isimli komedi programında Taylan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başarmıştır. Bugüne kadar Çılgın Kamp, Polis Akademisi Alaturka, Piyasadan Büyük Alacağımız Var, Bizans Oyunları, Kolonya Cumhuriyeti ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı gibi filmlerde rol almıştır. Günümüzde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli programda tiyatro hayatını sürdürmektedir. Daha önce Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan Görevimiz Komedi isimli programda da Çok Güzel Hareketler de olduğu gibi tiyatro yapmıştır.



2008 yılında oyunculuğa adım atmıştır. 8 ay özel bir kursta temel oyunculuk eğitimi aldı, usta, çırak ilişkisi içinde kendisini geliştirerek bu günlere geldiğini belirtmiştir. BKM Mutfak ekibinde oyunculuk kariyerini sürdüren Hamza Yazıcı’nın 2019 yılı itibariyle instagram hesabındaki takipçi sayısı 152bin civarındadır.

Maalesef sosyal medyada ve herhangi bir bilgi paylaşım sitesinde sevgilisi var mı? varsa kim? gibi sorularının cevapları mevcut değildir.

2008 yılında oyunculuk hayatına başlayan Hamza Yazıcı, başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. Genellikle komedi filmlerinde yer alan Hamza Yazıcı ayrıca, Çılgın Kamp, Piyasadan Büyük Alacağımız Var ve Kolonya Cumhuriyeti filminde yer aldı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR NEDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar, ilk bölümü 28 Mayıs 2008'de Kanal D'de yayınlanan eğlence programı. Yılmaz Erdoğan yönetiminde BKM Mutfak oyuncularının sahne aldığı programda, önceleri seyirciler de puan vererek oyunlarda etkin olmuş, daha sonra ise bu uygulamadan kalkıp yalnızca skeçler verilmiştir. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olan Deniz Erdoğan, çok bilindik bir melodi olan Camptown Races isimli Amerikan halk şarkısına söz yazmak suretiyle programın jenerik müziğini hazırlamıştır. Ayrıca ekibin Çok Filim Hareketler Bunlar adlı uzun metraj sinema filmleri 26 Mart 2010'da gösterime girmiştir. 26 Haziran 2011 tarihinde de program bitmiştir.

Oyuncular konularını tamamen kendi yazdıkları skeçleri oynamaya başlar, her oyunun sonunda programın sunuculuğunu da yapan Yılmaz Erdoğan seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yaniidir. ÇÇGH ilk kez 6. bölümde Emanet Bomba adlı skeçte verilmiştir. Programın akışı skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır.