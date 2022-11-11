Çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır?

Yarın yapılacak deprem tatbikatında uygulanacak olan çök-kapan-tutun hareketinin başka hangi afetlerde yapılabileceği merak konusu oldu. İşte hayati bir önem taşıyan çök-kapan-tutun hareketinin yapılacağı diğer afetler..

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Çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır?

Yarım saat 18:57'de yapılacak olan deprem tatbikatında, herkesin çök-kapan-tutun hareketi yaparak depremden korunmanın yollarını bir kez daha gözlemleyebilmesi isteniyor. Yapılacak olan bu hareketi merak edenler başka hangi afetlerde çök-kapan-tutun hareketinin yapılabileceğini merak ediyor. Bizde haberimizde çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır sorusuna cevap verdik...

Çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır?

ÇÖK-KAPAN-TUTUN HANGİ AFETLERDE YAPILIR?

Deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım ve hortum gibi tehlikelerde çök-kapan-tutun yöntemi uygulanır. Yapılacak olan bu hareket vücudu küçülteceğinde yaşanan bir afet sırasında alınacak olan bir darbe veya hasarlardan korunma sağlanabilir.

Çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır?

Afet esnasında yere çöküp sağlam bir nesnenin altına girin veya yanına geçilmeli, özellikle sırt pencerelere dönük bir şekilde kapanıp baş ve ense sert cisimlerden korunup, sarsıntı sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye tutulmalıdır.

Çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır?

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