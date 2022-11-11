Yarım saat 18:57'de yapılacak olan deprem tatbikatında, herkesin çök-kapan-tutun hareketi yaparak depremden korunmanın yollarını bir kez daha gözlemleyebilmesi isteniyor. Yapılacak olan bu hareketi merak edenler başka hangi afetlerde çök-kapan-tutun hareketinin yapılabileceğini merak ediyor. Bizde haberimizde çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır sorusuna cevap verdik...

ÇÖK-KAPAN-TUTUN HANGİ AFETLERDE YAPILIR?

Deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım ve hortum gibi tehlikelerde çök-kapan-tutun yöntemi uygulanır. Yapılacak olan bu hareket vücudu küçülteceğinde yaşanan bir afet sırasında alınacak olan bir darbe veya hasarlardan korunma sağlanabilir.

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Afet esnasında yere çöküp sağlam bir nesnenin altına girin veya yanına geçilmeli, özellikle sırt pencerelere dönük bir şekilde kapanıp baş ve ense sert cisimlerden korunup, sarsıntı sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye tutulmalıdır.