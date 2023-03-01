Connell Rawlinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connell Rawlinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connell Rawlinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connell Rawlinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connell Rawlinson 22 Eylül 1991 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Connell Patrick Rawlinson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connell Rawlinson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifteen Eleven Management yapmaktadır. Connell Rawlinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 5 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Connell Rawlinson'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Connell Rawlinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connell Rawlinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Connell Rawlinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connell Rawlinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında The New Saints

1 Kasım 2012 yılında Newtown

31 Aralık 2012 yılında The New Saints

1 Temmuz 2018 yılında Port Vale

5 Ağustos 2019 yılında Notts County

Connell Rawlinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connell Rawlinson şuan Notts County takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Connell Rawlinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

The New Saints FC

Galler C takımında 16 numaralı formasıyla 20 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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