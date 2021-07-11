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  3. Conor MacGregor'un ayağı kırıldı! Sedyeyle götürüldü

Conor MacGregor'un ayağı kırıldı! Sedyeyle götürüldü

UFC'nin 264ç etkinliğinde Conor McGregor ile Dustin Pourier karşı karşıya geldi. Maçta Conor McGregor'un bileği kırıldı. Devam edemeyen ünlü dövüşçü maçı kaybetti.

Conor MacGregor'un ayağı kırıldı! Sedyeyle götürüldü

Dünyaca ünlü kafes dövüşü organizasyonu UFC'nin 264. etkinliğinde Conor McGregor ile Dustin Pourier kafese çıktı. Karşılaşmada henüz çok süre geçmeden Conor McGregor sol ayağını yere dengesiz bir biçimde basınca ayağı kırıldı. McGregor mücadeleye devam edemeyince karşılaşmayı Dustin Pourier kazanmış oldu.

Conor MacGergor'un ayağı kırıldı! Sedyeyle götürüldü

DEVAM ETMEK İSTEDİ AMA BAŞARAMADI

Ayağı kırıldıktan sonra acıyla yere düşen McGregor, maçı kaybetmek istemediği için kalkıp devam etmeye çalıştı. Ancak bileği buna izin vermeyince maç hakem kararıyla bitirildi. Conor McGregor sedyeyle götürüldü.

Conor MacGergor'un ayağı kırıldı! Sedyeyle götürüldü

"CONOR ÇOK KİRLİ DÖVÜŞÜYOR"

Karşılaşmayı kazanan Dustin Pourier, dövüş sonrası şu ifadeleri kullandı: "Sert bir vuruş atmaya çalıştı bileğime, onu bloke ederken orda yaralandığını hissettim. Sonrası bu. Maçtan önce beni öldüreceğini söylüyordu. Ailesine sevgi, saygılarımı sunuyorum. Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi.

Dustin Pourier, mücadelenin bitmesinin ardından Conor McGregor'un ünlü yürüyüşünü taklit etti.

DONALD TRUMP DA ORADAYDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump da bu mücadeleyi izleyenler arasındaydı.

Conor MacGergor'un ayağı kırıldı! Sedyeyle götürüldü

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